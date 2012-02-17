- Під час морозів міська влада активно підтримує безпритульних. Чи буде продовжена ця програма, коли пройдуть екстремальні погодні умови? (Запитання від дописувача з мережі Facebook)

11:35, 17 лютого 2012
Київ
0

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- В нас дійсно дуже широко розгорнута програма надання відповідної допомоги. До речі, це робить не тільки влада, а й громадські організації, і що дуже приємно — одна з політичних партій відкрила майже 60 пунктів обігріву. Це робиться від щирого серця. На мою думку, зараз по місту створені всі умови для того, аби людина могла обігрітися, попити чаю, а за потреби переночувати там, де тепло й затишно, отримати відповідну допомогу у вигляді теплого одягу. Важливо, що ця система працює, не тільки коли холодно чи дуже жарко. Вона працює цілий рік! Є відповідна програма, яка прийнята міською радою, і ми її активно реалізовуємо. Під час лютих морозів ми виділили додаткове фінансування на харчування, активно працюють соціальні патрулі, які виявляють безпритульних людей, надають їм всю відповідну допомогу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter