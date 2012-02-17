- Під час морозів міська влада активно підтримує безпритульних. Чи буде продовжена ця програма, коли пройдуть екстремальні погодні умови? (Запитання від дописувача з мережі Facebook)

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- В нас дійсно дуже широко розгорнута програма надання відповідної допомоги. До речі, це робить не тільки влада, а й громадські організації, і що дуже приємно — одна з політичних партій відкрила майже 60 пунктів обігріву. Це робиться від щирого серця. На мою думку, зараз по місту створені всі умови для того, аби людина могла обігрітися, попити чаю, а за потреби переночувати там, де тепло й затишно, отримати відповідну допомогу у вигляді теплого одягу. Важливо, що ця система працює, не тільки коли холодно чи дуже жарко. Вона працює цілий рік! Є відповідна програма, яка прийнята міською радою, і ми її активно реалізовуємо. Під час лютих морозів ми виділили додаткове фінансування на харчування, активно працюють соціальні патрулі, які виявляють безпритульних людей, надають їм всю відповідну допомогу.