В Бортничах побудують новий гідровузол

Київ. 17 лютого. УНІАН. Київрада виділила земельну ділянку площею 1,21 га на вул. Дяченка у Дарницькому районі для будівництва нового гідровузла (системи гідротехнічних споруд і водосховищ, які пов`язані єдиним режимом перетікання води).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято в чертвер, 16 лютого, на засіданні сесії Київради. Його підтримали 89 з 109 зареєстрованих депутатів.

Земля передана Дарницькій РДА в оренду на 4 роки.

Станом на сьогодні забудовано 20% ділянки. Ведуться роботи з будівництва свердловини, резервуару чистої води, машинного залу з прибудовами ТП, фундаментів фільтраційної адмінкорпусу, водопроводу.

Довідка УНІАН. Розпорядженням від 09.09.2009 р. №1016 КМДА затвердила проект "Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі м. Києва". Документ був рекомендований до затвердження Київською міською філією "Київдержбудекспертиза" ДП "Укрдержбудекспертиза" (позитивний висновок від 20.11.2008 року), з такими основними техніко-економічними показниками (для ділянки площею 1,21 га): загальна площа комплексу - 3240 кв. м, в тому числі: насосна станція - 2241,9 кв. м., гаража – 559кв. м., артезіанської свердловини -68 кв. м, адміністративних приміщень - 371,1 кв. м. Передбачена відкрита автостоянка на 8 машиномісць площею 231 кв. м.