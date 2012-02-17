- Головна з тем останніх днів — це інформація у ЗМІ: чи витримає дамба Київської ГЕС весняне водопілля? Чи є у киян підстави для хвилювання?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- На мою думку, ЗМІ дуже часто шукають дешевих сенсацій... І я думаю, після великих снігопадів, які пережило місто, з’явився якийсь такий ланцюжок логічний відносно того, що це теоретично може статися. І ЗМІ почали жартувати. Я, відверто кажучи, вважаю, що таких жартів не повинно бути, тому що йдеться про серйозні справи. Тож мушу запевнити всіх мешканців столиці, що будівля дамби Київської ГЕС — об’єкт першого класу надійності. Це означає, що ще тисячу років можна експлуатувати таку споруду і вона буде працювати, як того потребують будь-які природні умови. Тому, безумовно, ніяких проблемних питань з інженерною спорудою немає. Тим більше, за роботою і конструкціями ГЕС ведеться постійний контроль. А щодо можливого паводка — як стверджують фахівці, сніг розтане дуже швидко і, якщо більше не буде великих снігопадів, то паводок місту не загрожує. Я вважаю, що ми нормально проживемо цю весну і не буде ніяких проблем.