Медикам зведуть житло на Печерську

Київ. 17 лютого. УНІАН. Київська міська рада передала КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" земельну ділянку площею 1,83 га по вул. Професора Підвисоцького, 4-В в Печерському районі столиці під будівництво доступного житла для працівників медичних закладів комунальної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято в четвер, 16 лютого, на засіданні сесії Київради. Його підтримали 83 з 111 зареєстрованих депутатів.

Земельна ділянка передана підприємству в постійне користування. Нормативна грошова оцінка ділянки становить12 млн. 451 тис. грн.

Земля до цього часу була в користуванні Печерської районної ради, але своїм рішення депутати повернули її до запасу земель житлової та громадської забудови і одразу передали «Спецжитлофонду».

Як зазначалось при обговоренні питання, медикам має бути передано не менше 50% збудованих тут квартир. Проектом будівництва мають бути передбачені місця постійного зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок). У складі проекту доручено зробити розрахунки щодо забезпеченості населення об’єктами соціальної сфери (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об’єкти охорони здоров’я тощо) і передбачити їх розміщення та будівництво одночасно зі спорудженням житлових будинків.

Також сьогодні депутати відвели «Спецжитлофонду» земельну ділянку площею 0,46 га на просп. Науки, 63-а у Голосіївському районі для будівництва дитячого дошкільного закладу. Земля передана в короткострокову оренду на 5 років. За відповідний проект рішення проголосував 91 з 111 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Іншими двома рішеннями Київрада виділила землю під будівництво амбулаторій лікарів сімейної медицини: одна ділянка площею 0,09 га на вул. Червонопрапорній, 148 у Голосіївському районі, інша площею 0,015 га – на вул. Козацькій, 67-а теж у Голосіївському районі столиці. Обидві ділянки передані КП капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосієво-будінвест» в постійне користування. Обидві ділянки вільні від капітальної забудови.