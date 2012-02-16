Комунальні служби Києва вже готуються до весни

Київ, 16 лютого. УНІАН. Підрозділи КК «Київавтодор» розпочали роботи з підготовки до зміни погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

"Ми постійно розчищаємо зливові стоки від снігу, щоб вода на решітках не накопичувалася і не замерзала. Усі зливостоки сьогодні утримуються у належному стані, тож коли почнеться танення снігу, вода вільно буде стікати у каналізацію і підтоплення Києву не загрожує", – цитує прес-служба слова директора КК «Київавтодор» Георгія ГЛІНСЬКОГО.

При цьому він зауважив, що у Києві є проблемні місця, де постійно накопичуються великі об’єми води. Це, зокрема, розв’язка біля станції метро "Лівобережна", вулиця Фрунзе і площа Перемоги. Підтоплює і вулицю Богатирську, де розташований каскад озер.

Разом з тим, за словами Г.ГЛІНСЬКОГО, «Київавтодор» продовжує роботу з очищення дорожньої мережі та вивезення снігу з автошляхів міста. Уже вивезено понад 180 тис. тонн снігу.