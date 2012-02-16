У Шевченківському районі відбувся конкурс для студентів "Розумні і спритні"

Київ, 16 лютого. УНІАН. В бібліотеці ім. М. Костомарова Шевченківського району відбувся конкурс для студентської молоді "Розумні і спритні".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Шевченківської райдержадміністрації столиці.

У конкурсі взяли участь три команди Університету харчових технологій - "Щасливчик", "Ванєчкі" та "Три богатирі і дюймовочка", а також команда Художньої академії – "Смислові галюцинації".

Метою конкурсу було, в першу чергу, стимулювання інтересу до читання, а також розвиток уваги і кмітливості, логічного мислення і акторських здібностей, виховання почуття дружби і взаємоповаги.

Студенти із цікавістю взяли участь у різноманітних конкурсах. Так, для молоді підготували 12 конкурсів: 6 інтелектуальних та 6 - на спритність. Серед них була ерудит-вікторина "Справжній полковник", і конкурс художників "Муза", загадки, а також завдання на знання української літератури та історії козацтва. Конкурси на спритність найбільше сподобалися молоді! Наприклад, у конкурсі "Найбільш турботливий кавалер", командам треба було дуже швидко та акуратно зробити манікюр на картонних макетах дівочих рук.

Перемогу в загальному обліку і головний приз – дружню вечерю в одній із піцерій столиці отримала команда "Щасливчик" Університету харчових технологій. Приз за спритність виборола команда "Ванєчкі" цього ж університету. А приз за артистизм дістався команді Художньої академії "Смислові галюцинації".