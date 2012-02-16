У столиці до 20 лютого триватиме спецоперація

Київ. 16 лютого. УНІАН. У Києві до 20 лютого триватиме спеціальна операція "Небезпечний вантаж", спрямована на дотримання суб’єктами перевезення небезпечних вантажів вимог Правил дорожнього перевезення таких вантажів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної Державтоінспекції.

Метою заходів є попередження аварій при перевезенні небезпечних вантажів. Під час проведення цільових заходів Державтоінспекція проводитемеся перевірку транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів

Під час таких перевірок буде звертатися увага на наявність у водіїв необхідних документів: свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів, свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, договір обов’язкового страхування, узгодження Державтоінспекцією маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу).

Разом з тим, з водіями будуть проводитися профілактичні бесіди, які можуть запобігти аваріям.