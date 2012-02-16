У Печерському районі до СаІІ-центру найбільше звертаються з питань опалення у будинках

Київ, 16 лютого. УНІАН. Служби Печерського району Києва протягом тижня опрацювали 366 звернень мешканців, в тому числі 74 - з приводу прибирання снігу та його наслідків та 152 — щодо незадовільної температури опалення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Печерської райдержадміністрації Києва.

Зазначається, що найбільше мешканці району звертаються до СаІІ-центру з питань обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій, проведення перерахунків за ЖКГ, а також щодо незручностей від функціонування МАФів.