У Дніпровському районі – найменша заборгованість із виплати зарплати

Київ, 16 лютого. УНІАН. У Дніпровському районі столиці зареєстровано найменший показник заборгованості із виплати заробітної плати серед інших районів Києва.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Дніпровської райдержадміністрації.

Станом на 1 січня 2012 року заборгованість становила 0,6% (407,9 тис. грн.) від загальноміської (77,513 млн. грн).

Начальник управління праці та соціального захисту населення Олександр ГУЦОЛ підкреслив, що своєчасність виплати заробітної плати знаходиться під постійним контролем керівництва райдержадміністрації та членів районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Інформація про підприємства, які мають довготривалу заборгованість з виплати заробітної плати, передана до районної прокуратури для прийняття відповідних рішень. У зв’язку з довготривалою заборгованістю з виплати заробітної плати, за поданням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за ст. 175 Кримінального кодексу України районною прокуратурою порушено 9 кримінальних справ, до адміністративної відповідальності притягнуто 11 керівників.

У свою чергу голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр ШЕВЧУК наголосив на позитивній тенденції щодо погашення заборгованості, адже спочатку року підприємства-боржники (а їх у районі шість) вже повернули майже 80 тис. грн.