Перехід під пл. Толстого теж облаштують за рахунок інвесторів

Київ. 16 лютого. УНІАН. Підземний пішохідний перехід під площею Льва Толстого у Києві облаштують за рахунок інвестиційних коштів.

За внесення відповідних змін у рішення Київради «Про програму приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва на 2011-2013 роки» сьогодні проголосували 89 депутатів, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Один із павільйонів пішохідного переходу буде приватизовано.

«Ці приміщення, зокрема і павільйони під площею Льва Толстого, з самого початку були запроектовані як такі, де мають розміщуватися об’єкти торгівлі та заклади громадського харчування, і вони жодним чином не заважать пересуванню громадян. Приміщення вже тривалий час знаходяться в оренді у приватного бізнесу, тому громадяни не відчують ніяких змін», – зазначив начальник Головного управління комунальної власності м. Києва Дмитро ПАРФЕНЕНКО, який представляв проект рішення депутатам.

Відповідаючи на зауваження депутатів, він підкреслив, що таким чином влада має намір здійснити благоустрій підземних переходів, прибравши звідти несанкціоновану торгівлю, яка заважає вільному проходу громадян і пересуванню осіб с обмеженими можливостями.

«Продаж окремих приміщень, які проектом призначені для розміщення комерційних закладів, не тільки нікому не зашкодить, але й дасть поштовх залученню недержавних інвестицій у цю сферу», – зауважив Д.ПАРФЕНЕНКО.