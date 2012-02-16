У Деснянському районі контролюватимуть за дотриманням прав колишніх ув'язнених

Київ, 16 лютого. УНІАН. У Деснянському районі столиці при райдержадміністрації створено спостережну комісію з контролю за дотриманням прав колишніх ув`язнених.

Про це УНІАН повідомили в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації.

Комісію на чолі з заступником голови Деснянської райдержадміністрації Юрієм ТИТАРЕНКО створено з метою організації громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів осіб, звільнених від відбування покарання; виховної роботи з ними та надання допомоги у їх соціальній адаптації.

"Діяльність спостережної комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості. Основні завдання спостережної комісії – організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання, надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання", - наголосили в прес-службі.

Відповідно до покладених завдань, спостережна комісія на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання; організовує громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання; здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання; сприяє розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації тощо.