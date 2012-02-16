Київрада підтримала протест прокуратури

Київ. 16 лютого. УНІАН. Київрада сьогодні своїм рішенням задовольнила протест прокуратури Києва на рішення від 2007 року і цим самим повернула столиці 233,12 га території лісового господарства у Голосіївському районі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 82 з 110 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Таким чином депутати скасували своє попереднє рішення про передачу в оренду на 25 років товариству з обмеженою відповідальністю «Лісове містечко» 9 земельних ділянок для ведення лісового господарства.

Як зазначалось в протесті столичної прокуратури, відведення земельних ділянок не було погоджене з землекористувачем – КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» та усіма необхідними територіальними органами. Крім того, воно приймалось без розгляду відповідними постійними комісія Київради та було внесене до порядку денного засідання міськради з голосу без обгрунтування винятковості та невідкладності.

Разом з тим в сьогоднішньому рішенні Київради відзначається, що воно прийняте зважаючи на те, що опротестоване рішення не виконано, а саме договори оренди земельних ділянок між Київрадою та товариством «Лісове містечко» не укладені та не зареєстровані.