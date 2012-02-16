Завод "Ленінська кузня" хоче купити 9,14 га землі

Київ. 16 лютого. УНІАН. Київрада дала дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 9,14 га на вулиці Жилянській, 107 та вулиці Симона Петлюри, 32 у Шевченківському районі, що підлягає продажу публічному акціонерному товариству «Ленінська Кузня».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні Київради. За нього проголосували 87 з 111 зареєстрованих в залі депутатів Київради. Як зазначається в рішенні, на земельній ділянці передбачається будівництво виставково-торговельно-розважального центру з паркінгом.

Рішення прийнято у зв’язку з клопотанням заводу «Ленінська кузня» про продаж вказаної земельної ділянки від 19 січня 2012 року.