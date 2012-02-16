"Київенерго" завершило 2011 рік зі збитками
У 2010 році були прибутки
Київ. 16 лютого. УНІАН. Енергокомпанія ПАТ «Київенерго» завершила 2011 рік із чистим збитком 1,375 млрд. грн. проти 157,334 млн. грн. прибутку за підсумками 2010 року.
Про це повідомляється в прес-релізі. поширеному в четвер прес-службою компанії.
Згідно з повідомленням, збитковість роботи компанії минулого року обумовлена невчасною компенсацією різниці в тарифах на теплову енергію. За даними компанії, заборгованість бюджетів із компенсації різниці в тарифах на кінець року становила 2,24 млрд. грн. При цьому заборгованість "Київенерго" перед газопостачальними компаніями на кінець року досягла 1,83 млрд. гривень, а заборгованість бюджетів із компенсації різниці в тарифах – 2,24 млрд. грн.
У прес-релізі не уточнюються інші фінпоказники діяльності компанії в 2011 році. Також зазначимо, що ПАТ «Київенерго» ще не оприлюднило свою офіційну фінансову звітність у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.
Як повідомляв УНІАН, «Київенерго» в січні-вересні 2011 року скоротило чистий прибуток у 27,7 раза, порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 23,156 млн. грн.
Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» – акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу та збуту електричної й теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною довжиною 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання й котельних.
Керуюча компанія енергохолдингу ДТЕК DTEK Holdings Ltd у грудні 2011 року придбала на приватизаційному конкурсі 25% державного пакета «Київенерго» за 450,5 млн. грн. Таким чином, ДТЕК довів свою частку в СФ компанії до 71,89%.