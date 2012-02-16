На льодовому стадіоні знищують бездомних собак?

Київ. 16 лютого. УНІАН. Товариство захисту тварин "SOS” заявляє про спробу знищити бездомних собак на території льодового стадіону у Києві.

Про це УНІАН повідомила волонтер товариства "SOS” Зоя ОКСАНЕНКО.

Вона розповіла, що на території комплексу проживає 6 собак, яких годували волонтери "SOS”, деякі собаки були стерилізовані. Але сьогодні волонтери виявили, що стан трьох собак є незадовільним і вони не можуть самостійно рухатися, а інші тварини просто зникли з території стадіону. З.ОКСАНЕНКО наголосила, що вчора ввечері усі собаки були здорові.

У товаристві "SOS” пов’язують цей випадок із тим, що під час відвідування стадіону представниками Міністерства культури було висловлено невдоволення присутністю собак, і у зв’язку із чим керівництво стадіону вдалося до спроби знищити тварин.

Представники "SOS” написали заяву у міліцію з цього приводу.