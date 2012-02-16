Організатори незаконної легалізації іноземців відбуватимуть покарання

Київ. 16 лютого. УНІАН. Апеляційний суд м.Києва залишив у силі вирок Шевченківського районного суду членам злочинного угруповання, яке незаконно переправляло іноземців через державний кордон України.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ у м. Києві, в одному з офісних приміщень у Шевченківському районі столиці зловмисники підробляли трудові та гостьові візи, які давали право на в’їзд до України іноземним громадянам.

Встановлено, що організатор напівлегальної структури – 43-річний громадянин України, уродженець однієї з країн Близького Сходу. Свого часу чоловік в’їхав до України, одружився та під виглядом туристичного бізнесу розпочав протиправну діяльність.

Зловмисники – члени злочинного угруповання – знаходили клієнтів-іноземців, переважно з країн Близького Сходу, та забезпечували їх документами. За 2 роки протиправної діяльності ділки переправили до України більше сотні іноземних громадян.

Вироком суду зловмисників визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.332, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України. Організатору призначено покарання у вигляді 4 років 6 місяців, двом іншим членам угруповання – 3 років позбавлення волі з іспитовим строком від двох до трьох років.