У муніципальну власність повернуто ще 44 га

Київ. 16 лютого. УНІАН. Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури столиці і повернув громаді міста земельні ділянки площею 44 га вартістю 55,5 млн. грн. на вулиці Колекторній у Дарницькому районі.

Ці ділянки були безоплатно рішенням Київради передані у власність обслуговуючому кооперативу «Будіндустрія» у складі 4 осіб та в подальшому відчужені на користь приватних структур.