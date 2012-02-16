У муніципальну власність повернуто ще 44 га
14:20, 16 лютого 2012Київ
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На Колекторній у Дарницькому районі
Київ. 16 лютого. УНІАН. Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури столиці і повернув громаді міста земельні ділянки площею 44 га вартістю 55,5 млн. грн. на вулиці Колекторній у Дарницькому районі.
Ці ділянки були безоплатно рішенням Київради передані у власність обслуговуючому кооперативу «Будіндустрія» у складі 4 осіб та в подальшому відчужені на користь приватних структур.
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