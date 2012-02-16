Міська влада обіцяє не підвищувати з 1 березня тарифи на воду

Київ. 16 лютого. УНІАН. Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК заявив, що в КМДА ще не прийнято рішення про введення для населення нових підвищених тарифів за послуги водопостачання та водовідведення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МАЗУРЧАК сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву «Київводоканалу» про збільшення на 6% тарифів за вказані послуги з 1 березня цього року.

«У них вводиться з 1 березня… У нас нашого розпорядження щодо введення для населення цих тарифів нема», - наголосив О.МАЗУРЧАК.

За його поясненням, на сьогоднішній день державний регулятор скоригував ціну на воду на 6% в зв’язку з подорожчанням електроенергії. Водночас О.МАЗУРЧАК зазначив: «Сьогодні не прийнято ніяких рішень щодо перекладання цієї суми на населення чи на іншого споживача. Сьогодні – це затверджена сума для «Водоканалу»».

За його словами, «Київводоканал» зараз може виставити рахунки з новими тарифами тільки тим споживачам, в кого з ним є прямі договори. Щодо решти населення питання введення нових тарифів вирішуватиме міськадміністрація. «Ми шукаємо варіанти, які можуть бути альтернативними. Альтернативним варіантом може бути погашення з іншого джерела і не підняття цього тарифу для населення. Ми повинні прорахувати всі можливі варіанти», - сказав О.МАЗУРЧКА, відповідаючи на запитання, коли можна прогнозувати підвищення плати за послуги водопостачання та водовідведення.

На переконання О.МАЗУРЧАКА, підвищення тарифів на 6% проблем «Київводоканалу» не вирішить, але водночас «тільки збуджує населення».