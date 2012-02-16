"Радикал" отримає 5 млн. грн. для очищення своїй території від ртуті

Київ. 16 лютого. УНІАН. Для завершення очищення території заводу «Радикал» від ртуті з екологічного фонду Києва виділено 5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК в інтерв’ю журналістам, коментуючи рішення Київради щодо розподілу коштів екологічного фонду на природоохоронні заходи у столиці цього року.

«Новацією цього року є завод «Радикал» і повна ліквідація ртутного забруднення, яке мало місце. Раніше до цього руки не доходили, а цього року ми вирішили за цю проблему взятися. Ми завершуємо проблему з берилієм і беремося за ртуть», - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, таким чином, планується кожного року ліквідовувати поступово потенційно небезпечні об’єкти Києва.