Київ. 16 лютого. УНІАН. Керівництво компанії «Укргідроенерго» запевняє, що гребля Київської ГЕС витримає навантаження цьогорічного паводку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив директор «Укргідроенерго» Ігор СИРОТА.

Він зазначив, що за проектом, гребля Київської ГЕС здатна пропускати більше 17 тисяч кубометрів води на секунду. За його словами, за весь час існування Київської ГЕС найбільший паводок був у 1970 році, і тоді гребля пропускала 10 тисяч кубометрів води на секунду.

Разом з тим, за словами І.СИРОТИ, середній показник пропуску води через греблю становить близько 5 тисяч кубометрів на секунду. Він зазначив, що, за прогнозом метеорологів, обсяги води під час паводку не вийдуть за ці межі.

«Немає на сьогодні занепокоєння щодо виникнення позаштатної ситуації», - сказав І.СИРОТА.

Також він зазначив, що товщина криги у Дніпрі цього року становить близько 40 см. Натомість два роки тому цей показник був удвічі більшим.

Як зауважив директор «Укргідроенерго», виходячи з цього, поточного року не виникне необхідності для різкого скидання води на Київській ГЕС. Таким чином, рівень води у Київському водосховищі суттєво не знизиться, а отже, не виникне загроза загибелі великої кількості риби, як це було раніше.