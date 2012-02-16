Доходну частину бюджету Києва збільшено

Київ. 16 лютого. УНІАН. На 538,3 млн. грн. збільшено доходну частину бюджету Києва на 2012 рік – з 16,4 млрд. грн. до 16,97 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Київрада внесла зміни до бюджету міста, а також до програми соціально-економічного розвитку столиці на поточний рік. Відповідні проекти рішень підтримали 90 (щодо бюджету) та 99 (щодо програми) з 111 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО, найбільше додаткових надходжень – 443,5 млн. грн. – планується отримати за рахунок переукладання договорів оренди на земельні ділянки.

«Це ті договори, за якими ставки нижче рівня, встановленого Податковим кодексом України. За кодексом, ця ставка становить 3-12% залежно від призначення, у міста ж досі є ділянки, де землекористувачі сплачують 1% від оціночної вартості землі. У першу чергу будуть переукладені договори, за якими закінчується термін дії. Крім того, надходження збільшуються за рахунок застосування підвищених коефіцієнтів на земельні ділянки, розташовані на територіях, які мають історико-культурне значення», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Також, пропонується збільшити доходи спеціального фонду бюджету за рахунок збільшення на 90,2 млн. грн. надходжень коштів від пайової участі власників тимчасових споруд та збільшення власних надходжень бюджетних установ в обсязі 4,6 млн. грн.

Р.КРАМАРЕНКО також поінформував, що за рахунок залишків коштів на початок року та субвенції з державного бюджету місто отримало можливість збільшити видатки спеціального фонду бюджету.

«Основні кошти у сумі 6,3 млн. грн. ми пропонуємо спрямувати на поточне утримання доріг та 6 млн. грн. на створення експозиції та придбання обладнання для Музею історії міста Києва, який має бути розташований у новобудові на вул. Б.Хмельницького, 7. Також пропонується збільшити видатки на оздоровлення дітей на 1,5 млн. грн. Ходосівській сільській раді Києво-Святошинського району та на 2,2 млн. грн. Підгірцівській сільській раді Обухівського району. Ми маємо полігон побутових відходів у Підгірцях, який погіршує екологію окремних сіл, тому вважаємо обов’язковим оздоровлювати дітей цих сіл за міський кошт. Ще 284,6 тис. грн. буде спрямовано Київському академічному «Молодому театру» на погашення заборгованості за проведені роботи зі створення нових постановок», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Крім того, Головному управлінню промислової, науково-технічної та інноваційної політики та Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів на виконання природоохоронних заходів виділяється 46,1 млн. грн. Головне управління транспорту та зв’язку для здійснення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення отримає 698,8 тис. грн.

Виступаючи перед депутатами, представник КМДА зазначив, що на виконання міських програм передбачається спрямувати додаткові кошти. Так, головні розпорядники коштів отримають додатково понад 500 млн. грн.

«Найбільше коштів піде на посилення соціального захисту окремих категорій малозахищених киян. Головне управління праці та соціального захисту населення КМДА додатково отримає 398,95 млн. грн. на реалізацію програми «Турбота. Назустріч киянам», а районні адміністрації 19,7 млн. грн. – на програму «Соціальне партнерство».

Головне управління освіти і науки отримає 4,3 млн. грн. на харчування дітей у професійно-технічних навчальних закладах, ГУ у справах сім’ї, молоді та спорту – 500 тис. грн. для представлення Києва на змаганнях різного рівня жіночою баскетбольною командою «Динамо», Службу у справах дітей КМДА профінансують додатково на 350 тис. грн., а Святошинську райдержадміністрацію – на 670 тис грн. (на реалізацію пілотного проекту з підтримки громадського формування з охорони порядку). Також 31,7 млн. грн. буде виділено на виконання міських цільових програм, пов’язаних із запровадженням електронного уряду та забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки у столиці», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

12,2 млн. грн. передбачено структурним підрозділам та районним адміністраціям на погашення кредиторської заборгованості; 1,6 млн. грн. на забезпечення роботи Міського дозвільного центру у зв’язку зі збільшенням на 20 осіб штату державних адміністраторів. Головне управління комунальної власності отримає 2,3 млн. грн. для забезпечення діяльності та виконання Програми приватизації. Для здійснення земельної реформи у столиці Головному управлінню земельних ресурсів виділено 5 млн. грн.