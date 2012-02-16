МВС створило базу даних проблемних уболівальників

Київ. 16 лютого. УНІАН. Для забезпечення порядку під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Міністерство внутрішніх справ України створило базу даних проблемних вболівальників, до якої внесено 1250 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник міністра внутрішніх справ Віктор РАТУШНЯК.

«База існує, зараз до неї занесено 1250 людей, які мали проблеми із законом і порушували громадський порядок під час проведення спортивно-масових заходів», - сказав В.РАТУШНЯК.

За його словами, Україна і Польща будуть здійснювати обмін інформацією щодо такої бази. «Українська база проблемних вболівальників буде вливатися у польську базу і, відповідно, польська в нашу», - повідомив В.РАТУШНЯК.

Крім того, за його словами, інформацію про проблемних вболівальників надаватимуть країни, які братимуть участь у чемпіонаті та вболівальники яких приїдуть на чемпіонат.

У свою чергу, польський національний координатор з питань безпеки правопорядку агенції PL 2012 Тадеуш ЖИГМОНТ зазначив, що за продаж квитків відповідає організатор.

Він висловив сподівання, що організатор за 30 днів до чемпіонату надасть поліції інформацію, хто саме з уболівальників придбав квитки. «Це дасть змогу поліції на підставі створеної бази проблемних уболівальників скласти списки щодо заборони таким людям входити на стадіон», - сказав він.

Т.ЖИГМОНТ уточнив, що ця інформація буде передана організатору ще до того, як проблемним уболівальникам будуть продані квитки.

«Зараз кожен отримає ваучер – підтвердження, що він купив квиток, а сам квиток буде продано лише після того, як уболівальник пройде перевірку по базі даних», - додав він.

«Якщо людина порушила громадський порядок, на неї складався адміністративний протокол. Відповідно, вона є в базі даних і є проблемним уболівальником», - додав В.РАТУШНЯК.