Call-центр Києва змінює свій статус

Київ. 16 лютого. УНІАН. Київрада своїм рішенням утворила комунальну бюджетну установу «Контактний центр міста Києва» шляхом виділення частини майна КП «Госпкомобслуговування», на базі якого здійснювалася діяльність служби допомоги Київського міського голови – киянам «Call-центр».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 85 із 112 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Новоутворена установа передана до сфери управління КМДА і входить до складу Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади. КП «Госпкомобслуговування» доручено передати бюджетній установі «Контактний центр міста Києва» засоби матеріально-технічного забезпечення, обладнання та штатну чисельність служби «Call-центр». Також депутати доручили КП «Столиця» внести зміни до структури, виключивши зі свого складу структурний підрозділ «Інформаційно-довідкова служба допомоги киянам». Головному фінансовому управлінню КМДА доручено передати відповідні бюджетні призначення за статтею «Інші видатки», передбачені для забезпечення діяльності Інформаційно-довідкової служби допомоги киянам, від Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату виконавчого органу Київради (КМДА). В свою чергу КМДА має здійснити організаційно-правові заходи щодо створення установи «Контактний центр міста Києва», затвердити положення про установу.

Також сьогоднішнім рішенням депутати визнали таким, що втратило чинність рішення Київради від 27 жовтня 2011 року «Про утворення у складі КП «Столиця» структурного підрозділу «Інформаційно-довідкова служба допомоги киянам», - яким на той час діючий «Call-центр» було підпорядковано Київській міській держадміністрації (до цього підпорядковувався Київраді).

Рішення прийнято на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 9.06.2011 №589 «Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади».