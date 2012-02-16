Влада Києва почала готуватися до виборів

Київ. 16 лютого. УНІАН. Влада Києва підсилено розпочала передвиборчі перегони і підтвердженням цьому є зміни до бюджету Києва на 2012 рік, які сьогодні подані на затвердження депутатів, заявляє голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА.

«Щоб сподобатись киянам, на реалізацію цільових програм соціального захисту бюджет збільшується на 400 млн. грн. Фракція «БЮТ-Батьківщина» розуміє, що виділення цих грошей саме зараз є лише передвиборчим піаром, але ми раді, що влада нарешті почула наші заклики і частково, хоч на 20%, їх реалізовує», - сказала Т.МЕЛІХОВА, повідомляє сайт Головне.com.

Разом з тим, «БЮТ-Батьківщина» вважає, що цих грошей замало і КМДА має усі можливості збільшити бюджет на соціальні потреби - на 1 млрд. 800 грн., і суттєво зменшити витрати на утримання апарату, структурних підрозділів Київської міськдержадміністрації та районних держадміністрацій столиці.

«Виконавчий орган Київради при затвердженні бюджету на 2012 рік продемонстрував, що він не докладає усіх зусиль, щоб максимально його поповнити. А голова КМДА Олександр ПОПОВ не скористався обіцянками Президента Віктора ЯНУКОВИЧА - не робити вилучення з бюджету міста, не обговорив із центральною владою питання залишити усі 100% доходів на прибутки від діяльності киян у столиці, а це 7 млрд. грн, які мали бути спрямовані на підвищення рівня життя, повноцінний соціальний захист уражених, малозабезпечених верств населення, на забезпечення належної медичної допомоги та освіти. Сьогоднішні заробітні плати вчителів, лікарів є принизливими», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

Депутати фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді пропонували і пропонують суттєво збільшити дохідну частину бюджету за статтею «плата за землю» майже на 2 млрд. 270 млн. грн. за рахунок спрощення процедури оформлення та поновлення договорів оренди земельних ділянок, йдеться у повідомленні.