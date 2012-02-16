До Київради увійшов новий депутат Романюк

Київ. 16 лютого. УНІАН. У Київраді представлено нового депутата Романа РОМАНЮКА замість Івана ПЛАЧКОВА, що склав з себе депутьтські повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, про реєстрацію нового депутата повідомив на засіданні Київради голова Київської міської територіальної виборчої комісії Віктор МАТКОВСЬКИЙ.

За його словами, комісія визнала обраним та зареєструвала Р.РОМАНЮКА.

Секретар Київради – заступник Київського міського голови Галина ГЕРЕГА вручила новому депутату депутатську картку, що дає змогу вже сьогодні Р.РОМАНЮКУ брати участь у голосуваннях.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня член фракції «УДАР Віталія Кличка» І.ПЛАЧКОВ достроково склав повноваження депутата Київради.

Він зазначив, що 23 січня відбулися акціонерні збори ПАТ «АК «Київенерго», на яких його було введено до складу наглядової ради товариства і обрано її головою.

*** Р.РОМАНЮК є членом політичної ради партії УДАР, головою правління Фонду правоохоронних органів столиці. Народився у 1961 році. Закінчив Київський національний університет ім. Шевченка за фахом «юрист» і Національну академію державного управління при Президентові України.

З 1988 року працює на керівних посадах в органах влади і місцевого самоврядування Києва.