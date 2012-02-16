Вулицю Сагайдака реконструюють

Київ. 16 лютого. УНІАН. Вулицю Сагайдака в Києві реконструюють у поточному році. На 2012 рік заплановано здійснити і розробку проектно-кошторисної документації , і безпосередні будівельні роботи.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації №154 від 31 січня ц.р., текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Замовником виконання робіт визначено КК «Київавтодор».