Вулицю Сагайдака реконструюють

11:19, 16 лютого 2012
Київ
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Вже у поточному році 

 Київ. 16 лютого. УНІАН. Вулицю Сагайдака в Києві реконструюють у поточному році. На 2012 рік заплановано здійснити і розробку проектно-кошторисної  документації , і безпосередні будівельні роботи.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації №154 від 31 січня ц.р., текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Замовником виконання робіт визначено КК «Київавтодор».

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