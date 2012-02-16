Бізнес-район «Київ-Сіті» будуватимуть за рахунок інвесторів

Київ. 16 лютого. УНІАН. Проект будівництва бізнес-району «Київ-Сіті» включено до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації №217 від 9 лютого 2012 р., текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Згідно з документом, замовником підготовчих робіт по реалізації проекту будівництва «Київ-Сіті» визначено КП «Київсистемоменеджмент», яке на конкурсних торгах має визначити виконавця вказаних робіт. Далі передбачено, що результат торгів буде представлений постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва.