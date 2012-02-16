У столиці встановлять 13 комунальних модульних туалетів

Київ. 16 лютого. УНІАН. У столиці у найбільш людних місцях встановлять модульні комунальні туалети.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації №170 від 2 лютого 2012 р., текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Згідно з документом, туалети будуть встановлені в 9-ти районах столиці: Голосіївському – біля ст. метро «Либідська»;

Дарницькому - на просп.. Бажана, 3-Г, ст. метро «Позняки», біля торговельних павільйонів;

Дніпровському – вул. А.Малишка,3 , біля універмагу «Дитячий світ»;

Оболонському – вул. Фрунзе, 166, біля ринку «Куренівський»;

Печерському – на вул. Еспланадній, біля ст. метро «Палац спорту» і на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;

Подільському – кут вул. Межигірської та вул. Оленівської;

Святошинському – біля ст. метро «Житомирська» та на пл. Героїв Бреста;

Солом’янському – у пров. Політехнічний, 2-а, біля ст. метро «Політехнічний інститут»;

Шевченківському – на просп. Перемоги, 32, територія Зоопарку; на пл. Перемоги, 2, біля Національного цирку України; бульв. Т.Шевченка, 9, територія Ботанічного саду ім. Фоміна; на вул.. Мельникова, 3-5, ст. метро «Лук’янівська».

Загалом, таким чином, в місті встановлять 13 модульних туалетів.

В розпорядженні зазначено, що виконавець робіт з встановлення та підключення до інженерних мереж модульних туалетів комунальної власності має бути визначений шляхом проведення конкурсних торгів. А місце встановлення туалетів на території Києво-Печерського заповідника повинно бути погоджено з Міністерством культури України.