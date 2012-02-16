Визначено адміністратора єдиної електронної бази даних МАФів

Київ. 16 лютого. УНІАН. В Києві адміністратором єдиної електронної бази даних тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності визначено Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації №220 від 10 лютого 2012 р., текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Вказане управління до 1 березня ц.р. має здійснити вдосконалення програмних засобів функціонування БД ТС та забезпечити її сумісність з базою даних, підключених до електромереж ТС, і системою електронного документообігу АК «Київенерго».

Всі інші управління КМДА, згідно з прийнятим рішенням, зможуть лише на правах користувача виключно в режимі перегляду заходити до БД ТС і з 1 березня п.р. здійснювати свою діяльність шляхом обов’язкової участі в роботі БД ТС виключно через визначеного цим розпорядженням адміністратора.