19-22 квітня в Києві пройде Міжнародний фестиваль перукарів

Київ. 15 лютого. УНІАН. З 19 по 22 квітня 2012 року в Києві пройде XI Міжнародний фестиваль перукарського мистецтва «Кришталевий Янгол».

Як говориться в повідомленні Шевченківської райдержадміністрації, захід проводиться Київською Академією перукарського мистецтва спільно з всесвітньою Конфедерацією перукарів, за підтримки Київської міської державної адміністрації.

До участі у фестивалі запрошуються усі майстри перукарської справи.

Адреса проведення: м. Київ, Броварський проспект, 15.

Довідки з питань проведення фестивалю можна отримати за телефонами: (044) 455-56-72, 456-41-07, т/ф. 287-60-02, а також на сайтах: www.kapi.com.ua, www.cmc-cat.com.ua .