Солом’янців поінформували про плани держзакупівель

Солом’яська районна держадміністрація повідомила суб’єктів господарювання, що Головним управлінням промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) створена інформаційна база даних щодо товарів, робіт та послуг, які плануються до закупівлі головними розпорядниками коштів бюджету міста Києва у 2012 році.

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті ГУ промислової, науково-технічної та інноваційної політики офіційного веб-порталу Київської міської влади: http://kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=237263