У Святошині діють сім безкоштовних льодових ковзанок

В Святошинському районі функціонують сім льодових катків.

Як повідомляють в управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту Святошинської райдержадміністрації, станом на 13 лютого завдяки старанням управління освіти Святошинської райдержадміністрації було відкрито та діяли чотири льодових катки на спортивних майданчиках та стадіонах загальноосвітніх навчальних закладів району. Зокрема, за адресами: вул. Львівська, 6/3 (СШ № 40), вул. Серпова, 20/6 СЗШ № 185, вул. Наумова, 35-б (СЗШ № 230), проспект Корольова, 12-м (СШ № 254).

Також завдяки зусиллям працівників школи № 235, що по вул. В. Кільцева, 1-б, та працівників клубу «Факел» ЦСПК «Спорт для всіх», розчищено територію озера й організовано каток.

Допомогу в залитті льодового катка СШ № 254 надали представники пожежників та рятувальників. Зокрема, вони допомогли автотранспортом, у розчищанні снігу, заливанні шлангами гарячої води.

Спільними зусиллями працівників ЦСПК «Спорт для всіх» та мешканців мікрорайону, за адресою: Проспект Перемоги 135, біля ресторану «Верховина» розчищено територію озера й організовано 2 льодових катки: один для масового катання, другий – для гри в хокей.

Разом з тим, в ефірі телеканалу «Київ» голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив, що загалом для киян та гостей міста доки дозволятиме погода в столиці працюватимуть 68 безкоштовних вуличних льодових ковзанок. Їх облаштовують здебільшого на спортивних майданчиках і стадіонах загальноосвітніх шкіл. Це стало можливо через сталу мінусову температуру повітря.