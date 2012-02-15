На Печерську збирають одяг та взуття для літніх осіб та безхатченків
Киян, голів благодійних організацій та фондів просять надати посильну допомогу.
Печерська районна держадміністрація звернулась до киян та голів благодійних організацій та фондів з проханням надати посильну допомогу у поповнені пункту прийому одягу теплими речами та взуттям великих розмірів (який був у використані) для забезпечення літніх осіб та осіб без переважного місця знаходження.
Про це повідомляє прес-служба Печерської райдержадміністрації.
Збір речей проводиться з метою усунення небезпеки переохолодження для вказаних категорій населення, пов`язаної з низькою температурою повітря.
Одяг та взуття приймається у чистому (після прання або хімчистки), придатному для подальшого використання вигляді.
Пункт прийому знаходиться за адресою: вул. Інститутська, 24/7 – Печерська районна організація Товариства Червоного Хреста (телефон для довідок: 254-01-13).