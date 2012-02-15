На Печерську збирають одяг та взуття для літніх осіб та безхатченків

Печерська районна держадміністрація звернулась до киян та голів благодійних організацій та фондів з проханням надати посильну допомогу у поповнені пункту прийому одягу теплими речами та взуттям великих розмірів (який був у використані) для забезпечення літніх осіб та осіб без переважного місця знаходження.

Про це повідомляє прес-служба Печерської райдержадміністрації.

Збір речей проводиться з метою усунення небезпеки переохолодження для вказаних категорій населення, пов`язаної з низькою температурою повітря.

Одяг та взуття приймається у чистому (після прання або хімчистки), придатному для подальшого використання вигляді.

Пункт прийому знаходиться за адресою: вул. Інститутська, 24/7 – Печерська районна організація Товариства Червоного Хреста (телефон для довідок: 254-01-13).