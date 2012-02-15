Голова КМДА доповів Януковичу про плани розвитку столиці

Київ. 15 лютого. УНІАН. Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ доповів Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ про проекти розвитку столиці, що реалізовуватимуться в рамках Стратегії розвитку Києва.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми обговорювали плани розвитку міста Києва, які реалізовуватимуться за підтримки Президента та уряду в 2012 році», - сказав О.ПОПОВ після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

За словами голови КМДА, це нові широкомасштабні проекти, заплановані у рамках Стратегії розвитку Києва. Зокрема О.ПОПОВ повідомив, що ці проекти стосуються розвитку інфраструктури, будівництва нових підземних шляхів, мостових переходів та нових станцій метрополітену.

«Я доповів про напрацювання щодо початку реалізації таких проектів і отримав підтримку Президента», - зазначив О.ПОПОВ.

Голова КМДА наголосив, що Президент доручив активно працювати в напрямку соціально-економічного розвитку Києва.

Він додав, що під час зустрічі було обговорено питання соціального захисту тих громадян, які потребують першочергової підтримки від місцевої та державної влади.