На природоохоронні заходи планується направити 50 млн. грн.

Київ. 15 лютого. УНІАН. В цьому році на природоохоронні заходи в Києві з міського фонду навколишнього природного середовища планують направити 50 млн. 103,7 тис. грн.

Про це повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис МОСКАЛЬ, поінформували УНІАН у прес-службі фракції.

Перелік відповідних заходів був схвалений на засіданні екологічної комісії Київради і тепер має бути остаточно прийнятий на засіданні сесії міськради.

Так, у 2012 році планується розробити схему розміщення дебаркадерів, ремонтно-відстійних пунктів, розвитку пляжів та зон відпочинку біля води в басейні р. Дніпро, винести в натуру прибережні захисні смуги водних об`єктів, оснастити місто системами контролю за викидами шкідливих речовин у повітря та розробити загальноміську схему озеленення.

За словами Д.МОСКАЛЯ, природоохоронні заходи, що будуть фінансуватись у 2012 році, спрямовані не лише на захист тваринного і рослинного світу, а й на раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів. Зокрема, планується розробити порядок збирання у населення та подальшої утилізації небезпечних побутових відходів, таких як хімічні джерела струму, ртутні люмінесцентні лампи, високотехнологічне сміття.

«Кожен з нас ледь не щодня зустрічається з проблемою утилізації відпрацьованих батарейок та енергозберігаючих ламп. Ми знаємо, що викидати їх у смітник не можна, а пунктів прийому не існує. Така ж ситуація зі заламаними електроприладами, комп’ютерами, мобільними телефонами. Тому у столиці необхідно якомога швидше створити інфраструктуру для прийому та переробки такого сміття. Першим кроком стане розробка порядку збору та утилізації шкідливих побутових відходів», - зауважив Д.МОСКАЛЬ.

Депутат додав, що кошти фонду навколишнього природного середовища також будуть спрямовані на створення експозиції (вольєрів) для гірських копитних тварин у Київському зоопарку, а також на будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин.