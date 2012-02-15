Пам’ятка на вул. Трьохсвятительській руйнується

Київ. 15 лютого. УНІАН. Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє про загрозу руйнації пам’ятки на вулиці Трьохсвятительській, 7 у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, до нього звернулися кияни з проханням втрутитися в ситуацію та допомогти зберегти історичну садибу, що межує з Олександрійським костелом і є невід’ємною часткою вулиці-пам’ятки - Костьольної.

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, руйнування будівлі різко посилилось, оскільки у приміщенні нікого немає - з нього нещодавно примусово виселили амбулаторію сімейної медицини.

«В даному випадку використано технологію відселення орендаря. Спроби застосувати таку технологію були й до художніх майстерень на Андріївському узвозі, 18 або, приміром, до славнозвісного Будинку Мурашка», - стверджує депутат.

За словами О.БРИГИНЦЯ, в будинку промерзли і потріскалися труби водопостачання та водовідведення, а це великий крок до руйнації пам′ятки.

Депутат зауважив, що тривають судові процеси щодо зазначеного приміщення. Київська влада, на думку прокуратури, незаконно передала цей будинок у приватну власність. Київрада погодилась з позицією прокуратури і прийняла рішення про виключення цього об’єкту з Програми приватизації Києва. Саме це рішення намагаються оскаржити в суді приватні претенденти на споруду.