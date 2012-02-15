Прокуратура вступилася за 8,6 га земель парку "Голосіївський»

Київ. 15 лютого. УНІАН. Прокуратура столиці звернулася до Господарського суду м. Києва із позовами про визнання недійсними укладених адміністрацією Національного природного парку «Голосіївський» угод з п’ятьма суб’єктами господарювання про спільну рекреаційну діяльність.

Як інформує прес-служба Прокуратури Києва, під час проведення прокурорської перевірки додержання вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд» встановлено, що адміністрацією парку «Голосіївський» в порушення вимог закону впродовж 2009 року із рядом суб’єктів господарювання укладено 5 договорів про спільну рекреаційну діяльність загальною вартістю 130 млн. грн. Кінцевою метою реалізації зазначених договорів є забудова інвесторами земель парку «Голосіївський», що суперечить вимогам природоохоронного законодавства.