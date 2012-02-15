У Києві вшановують пам'ять загиблих в Афганістані

Київ. 15 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та голова КМДА Олександр ПОПОВ взяли участь у церемонії покладання квітів до Меморіального комплексу громадянам України, загиблим в Афганістані, з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Як повідомляє прес-служба КМДА, у ритуалі пам’яті також взяли участь Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, Секретар РНБО Андрій КЛЮЄВ, перший заступник Глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА, секретар Київської міської ради Галина ГЕРЕГА, голова Української Спілки ветеранів Афганістану Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ, представники громадськості.

Учасники церемонії вшанували пам`ять воїнів хвилиною мовчання.

Після завершення церемонії, о 10.30 у Меморіальному комплексі «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» розпочалася зустріч бойових друзів – воїнів-інтернаціоналістів.

Завтра, 16 лютого, в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудеться зустріч керівництва міста з воїнами-інтернаціоналістами та сім’ями воїнів, які загинули в Афганістані.