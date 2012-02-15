Урочисте відкриття виставки «Київ – місто юних майстрів»
14:17, 15 лютого 2012Київ
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16 лютого о 14.00 за участю голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова в відбудеться відкриття ІІ міської виставки-звіту дитячої творчості «Київ – місто юних майстрів».
Під час заходу відбудеться церемонія нагородження листом-подякою від КМДА переможців у міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях за підсумками 2010–2011 навчального року.
Адреса проведення: Київський Палац дітей та юнацтва (вул. Мазепи, 13). Вхід за акредитацією.
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