Художники заявляють, що їх збираються вигнати з майстерень

Київ. 15 лютого. УНІАН. Київських художників збираються виставити з майстерень, попри 20-градусний мороз. Про це заявив митець Тимур МАСАУТОВ в ефірі соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною НАЗАРОВОЮ.

За його словами, виселення має розпочатися 15 лютого: «Отримано припис на виселення творчих майстерень 14-ти художників у Печерському районі столиці. Тобто будуть опечатані ці майстерні, і почнеться бійка. Художники пообіцяли, що живими вони звідти не вийдуть».

«Причому, – наголосив Т.МАСАУТОВ, – з нежитлового фонду раптом за один місяць все було переведено в житловий фонд. 30 років я особисто орендую свою майстерню на вул. Архітектора Городецького, 12, і раптом виникає ось така оборудка!».

Голова Київської організації Національної спілки художників України Леонід СОТНИК також повідомив що, попри ухвалу суду, виселення все ще продовжує загрожувати творчим майстерням на Андріївському узвозі, 18.

«Андріївський, 18 теж 15 лютого мають виселити. Там є три позови в суд. Вже давно Подільська райрада їх програла, але приватна компанія, не знаю, яким шляхом, приватизувала ці приміщення, разом з митцями. Вже якесь кріпосне право пішло», – наголосив Л.СОТНИК.

Загроза виселення нависла і над всесвітньовідомим митцем – народним художником України, автором емблеми Міжнародного фестивалю молоді і студентів (Москва, 1985 р.) Рафаелем МАСАУТОВИМ, батьком Т.МАСАУТОВА.

«Я свою майстерню на вул. Архітектора Городецького, 10, орендую з 1973 року і нещодавно отримав припис негайно звільнити це приміщення», – повідомив в ефірі «Київського форуму» Р.МАСАУТОВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією голови постійної комісії Київської міської ради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ, приміщення митців Національної спілки художників України на вул. Андріївський узвіз, 18, мали бути звільнені через попередження про їхню пожежонебезпеку. Відповідні оголошення з вимогою виселитись до 4 січня 2012 року, з посиланням на висновки Головного управління Держтехногенбезпеки м. Києва, були поширені ТОВ «Авіанбуд», яке судиться з художниками за це приміщення.

Проте депутат переконаний, що відсутність людей в будівлі – це шлях до його знищення. О.БРИГИНЕЦЬ висловив припущення, що «такий спосіб рейдерського захоплення» може свідчити про наміри товариства «Авіанбуд» влаштувати в будинку на вул. Андріївський узвіз, 18, пожежу, щоб знищити його та побудувати на цьому місці нову будівлю. Аналогічна схема, за словами О.БРИГИНЦЯ, була застосована і до історичного будинку біля готелю «Hyatt» на вул. А. Тарасової, 4, з якого були відселені люди, а згодом він був знищений вогнем.

За даними депутата, у 2007 році приміщення на вул. Андріївський узвіз, 18, було продане приватним структурам, всупереч праву Національної спілки художників України, як орендаря, викупити цю будівлю, реконструкцію якої готові були здійснити інвестори. Сьогодні художники доводять у суді, що продаж будівлі здійснено незаконно та всупереч інтересам міста. Рішення про купівлю будівлі комерційною структурою вивчається прокуратурою міста Києва.

Дані приміщення майстерні спілка орендує з 1982 року. Там працюють 18 художників. Згідно з орендною угодою, художники можуть перебувати у приміщенні до реконструкції будівлі, плану і затвердженої документації якої ще навіть не існує.