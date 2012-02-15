До роботи перевізників сміття вводять більш жорсткі вимоги

Київ. 15 лютого. УНІАН. Міська влада встановила більш жорсткі вимоги до роботи столичних перевізників твердих побутових відходів, пише муніципальна газета “Хрещатик” (№21 (4041) від 15 лютого 2012 р.).

Нові правила вивезення сміття мають на меті допомогти в проблемі з виникненням несанкціонованих сміттєзвалищ в зелених зонах. Тепер перевізники отримуватимуть плату за вивезення сміття лише після підтвердження з місця захоронення (полігону), а також зобов’язані забезпечити контейнерами для роздільного збору непотребу біля зони обслуговування будинків.

У ГУ комунального господарства пояснюють, що віднині усі організації, які займаються збором та вивезенням сміття, отримуватимуть оплату за надані послуги після підтвердження обсягів з місць захоронення чи утилізації відходів.

Запровадження такої системи розрахунків дозволить визначити реальний обсяг побутових відходів, що утворюються в Києві. До того ж, такий механізм спонукатиме підприємства більш сумлінно виконувати свої обов’язки й, що головне, допоможе уникнути утворення несанкціонованих сміттєзвалищ у зелених зонах. А таких, на жаль, десятки в лісосмугах на околицях міста.

Крім того, на підприємства-перевізники покладено зобов’язання щодо забезпечення зон обслуговування необхідною кількістю контейнерів для роздільного збору побутових відходів. Це дозволить зменшити обсяги сміття, яке вивозять на захоронення, та привести до належного стану контейнерні майданчики і використовувати зекономлені кошти на подальший розвиток системи роздільного збору побутових відходів у столиці.

Як повідомляє газета, нині такі вимоги частково уже запроваджені у Дніпровському, Печерському та повністю у Голосіївському районах. Найближчим часом до нової схеми обслуговування приєднаються Шевченківський та Святошинський райони міста.