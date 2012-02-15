Під час Євро-2012 під Києвом пройде 15 етнофестивалів

Київ. 15 лютого. УНІАН. Протягом усього червня, під час матчів Євро-2012, у музеї під відкритим небом поблизу села Пирогів відбудеться близько 15 етнофестивалів. Головний контекст розважальної програми – традиції і багата етнокультурна спадщина України.

Як пише інформаційний центр «Україна-2012», про це розповів директор Музею народної архітектури та побуту України Дмитро ЗАРУБА.

Під номером один у списку орієнтовних заходів – фестиваль української кухні, на який організатори планують запросити відомих поварів та кулінарів з різних куточків України – Криму і Карпат, Одеси, Львова, Полтавщини. Окрім цього, у попередньому плані розважальної програми на час чемпіонату, який зараз розробляється, – свято стародавньої іграшки та фестиваль козацької традиції.

«До нас надходять численні пропозиції про організацію етносвят від різних організацій. Наразі ми розробляємо детальний план на період Євро-2012 (з 8 червня до 2 липня), в якому передбачено до 15 фестивалів під різною тематикою. Вони будуть одноденними і працюватимуть в режимі робочого дня», – розповів Д.ЗАРУБА.

За його словами, важливими організаційними складовими музей вважає рекламну частину заходів та покращення транспортування. Протягом весни 2012-го планується також встановити Wi-Fi-точки та налагодити харчоблок, щоб перетворити Пирогово в демократичний музей з недорогим і якісним сервісом для масових гулянь.

Директор наголошує, що під час чемпіонату ціни на квитки на фестивалі будуть однаковими для всіх і підніматись не будуть. «Величезна територія і волонтерський потенціал з числа студентів дозволяють проводити на цій території масові заходи. Наприклад, найближчим часом на Масляну в Пирогово приїде не менше 15 тисяч гостей. На Євро ми чекаємо не менший потік», – сказав директор музею.

Під час весняних свят керівництво музею планує заробити кошти, щоб навести красу і по-святковому облаштувати улюблений київський музей. «Ми плануємо також від реставрувати об’єкти, які потребують нагального ремонту. При цьому розраховуємо як на власний бюджет, так і на меценатські кошти від регіонів, які представлені в музеї під відкритим небом. Я нещодавно зустрічався з земляцтвами, будуть зустрічі з губернаторами різних областей – з проханням взяти під шефство свій «регіон» музею», – додав Д.ЗАРУБА.