Місту повернуто 21 га зеленої зони в урочищі Покал

Київ. 15 лютого. УНІАН. Рішенням Господарського суду міста Києва 13 лютого було задоволено позов прокуратури і скасовано рішення Київської міської ради про надання ТОВ «Еквілібріум трейд» для будівництва готельно-офісного торговельного комплексу земельної ділянки площею 21,6 га на Наддніпрянському шосе у Голосіївському районі столиці за рахунок території зеленої зони урочища Покал.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2007 року Київрада прийняла рішення, згідно з яким 21 га на Наддніпрянському шосе, 2-А у Голосіївському районі було передано ТОВ «Еквілібріум Трейд» для будівництва, експлуатації та обслуговування готельно-офісного торговельного комплексу з наземними і підземними паркінгами. Вказана ділянка була вилучена з території зелених зон і переведена у фонд громадської забудови з відповідними змінами у програмі розвитку зеленої зони Києва до 2020 року.

У лютому 2010 року природоохоронна столична прокуратура порушила кримінальну справу щодо генерального директора ТОВ «Еквілібріум Трейд», з вини якого було знищено дерева на Наддніпрянському шосе.

У ході прокурорської перевірки із залученням фахівців Державної екологічної інспекції в м. Києві встановлено, що ТОВ «Еквілібріум Трейд», отримавши ордери на знесення сухостійних, аварійних та вітроломних дерев, впродовж 11-12 лютого 2010 року вирубали 480 дерев різних порід, які не підлягали вирубуванню, чим заподіяли збитків державі на суму понад 180 тис. грн.