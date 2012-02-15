Водоканал планує впровадження альтернативних енергоджерел

Київ. 15 лютого. УНІАН. ПАТ «АК «Київводоканал» зацікавлене у впровадженні альтернативних джерел енергопостачання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі товариства, зазначивши, що фахівцями підприємства вже тривалий час розробляється ряд проектів з енергозбереження. Зокрема, найбільший інтерес “Київводоканал” висловлює до систем опалення та гарячого водопостачання, які працюють за рахунок теплової енергії.

Так, впродовж 13-14 лютого в рамках програми з енергозбереження ПАТ «АК «Київводоканал» відвідав Берт АНДЕРСЕН - енергетичний експерт шведської компанії «Termoeconomi», яка є провідним підприємством у галузі будівництва та впровадження великих теплонасосних станцій в світі. Впродовж дводенного візиту делегації, до складу якої також увійшли Ольга КОРТАС (представник королівського технологічного інституту м. Стокгольма), Євген НІКІФОРОВИЧ (професор інституту гідродинаміки м. Києва) та Олександр КУЗНЄЦ (виконавчий директор «Європейської енергетичної компанії), фахівці ознайомились із Бортницькою станцією аерації (БСА) та провели презентацію діяльності компанії «Termoeconomi».

Зокрема, під час зустрічі представників делегації із начальником БСА Володимиром БРАЖНИКОМ відбулось обговорення можливості впровадження технології використання теплових насосів на території станції. На думку Б.АНДЕРСЕНА, потенціал видобутку теплової енергії з очищених стічних вод настільки великий, що при впроваджені теплонасосної станції він дозволить забезпечити опалення та гаряче водопостачання не лише всіх без винятку споруд БСА, але й прилеглих житлових масивів.

Як зазначається в повідомленні “Київводоканалу”, враховуючи об’єми споживання електроенергії на станції аерації, які сьогодні складають в середньому 380 тис. кВт-годин на добу, впровадження теплонасосного обладнання окупиться в найкоротші строки та дозволить економити значні кошти, а також зробити суттєвий вклад в охорону довкілля.

Як інформують в водоканалі, теплові насоси є однією з найефективніших технологій альтернативного видобутку енергії. Вони здатні відбирати тепло з води, ґрунту, повітря та ряду інших носіїв, температура яких не опускається нижче абсолютного нуля (-273,15 °C). Утилізуючи низько-потенційне тепло, теплові насоси перетворюють його на теплову енергію, яка може використовуватись для опалення приміщень та підігріву води.