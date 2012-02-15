Несанкціоновані МАФи знову перешкоджали ліквідації аварії

Київ. 15 лютого. УНІАН. Найближчим часом ПАТ “Київводоканал” розпочне акцію боротьби проти встановлених на мережах товариства малих архітектурних форм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Київводоканалу» щодо ситуації із ліквідацією аварії на проспекті Правди, 66.

Водоканал обіцяє розмістити на своєму сайті списки МАФів з їхніми адресами, що несуть загрозу безперебійній роботі об’єктів водоканалу та стабільному наданню послуг споживачам.

У «Київводоканалі» відзначають, що вже неодноразово порушували проблему розміщення МАФів в охоронній зоні мереж, однак навіть загрозливі наслідки не зупиняють господарів тимчасових споруд і на місці знесених МАФів з’являються нові.

Так, водопостачання на проспекті Правди, 66 було відновлено ввечері 14 лютого. “Аварійні роботи на водопроводі тривали майже три доби. Оперативному пошуку місця пошкодження мережі та його усуненню перешкоджали розташовані в охоронній зоні водопроводу МАФи”, - підкреслюється в повідомленні.

На пошуки власника торговельних кіосків та організацію додаткової техніки для їхнього перенесення було потрачено чимало часу, “і хоч господар одразу погодився самостійно демонтувати МАФи, однак це не звільняє його від відповідальності. «Київводоканал» неодноразово надавав власнику кіосків, розташованих за вказаною адресою, приписи, в яких вказувалось про незаконність розміщення тимчасових споруд в охоронній зоні водопроводу, що може в будь-який час завадити оперативному проведенню аварійних робіт”, - відзначають у «Київводоканалі».

Зокрема, перший припис було вручено ще у лютому 2011 року, однак його було проігноровано. Другий диспетчерська служба намагалася вручити власнику напередодні аварійної ситуації (6 лютого), однак з ним так і не вдалося поспілкуватися. Продавці торговельних кіосків також відмовилися від отримання і підписання припису.

“Звертаємось до уповноважених осіб, які надають дозвіл на розміщення МАФів у забороненій для забудови зоні, взяти на себе відповідальність не лише за перешкоджання оперативності проведення аварійних робіт, тривалої відсутності водопостачання, а й за життя людей, які працюють у кіосках та щоденно піддаються ризику щонайменше травмуватися у випадку провалу МАФу”, - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. З 13.00 12 лютого до 17.00 14 лютого через пошкодження водопровідної мережі на проспекті Правди, 66-66-а тимчасово без водопостачання залишались мешканці будинків №№ 64-б, 68-а, 66 (супермаркет “Сільпо”), 66-а (аптека), 64 (станція швидкої допомоги).