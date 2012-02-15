Київ. 15 лютого. УНІАН. Інвесторів залучатимуть до термомодернізації житлового фонду

та будинків бюджетної сфери.

Пр оце повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження.

Так, на сьогодні столична влада розробляє інвестиційні проекти комплексної реконструкції системи теплопостачання та термосанації житлового масиву «Виноградар», «Мінський» та «Теремки».

Зокрема, ці проекти включатимуть пропозиції щодо термомодернізації 433 житлових будинків та 55 будинків комунальної та бюджетної сфери (23 школи, 4 лікарні, 28 дитячих садків). Проведення зазначених заходів дозволить скоротити споживання природного газу не менш, ніж на 50%, витрат на забезпечення опалення та гарячого водопостачання на 40-50%.

Планується, що ці проекти буде винесено на Перший інвестиційний форум, який відбудеться 29 березня в Києві.

«Важливим механізмом реалізації ініціатив Стратегії розвитку Києва до 2025 року визначено залучення інвесторів до впровадження інфраструктурних проектів столиці, у першу чергу проектів, які пов’язані з заощадженням енергоносіїв. Тому завданням міської влади є створення відповідних умов та програм, що дозволять залучити до важливих для столиці проектів приватний сектор, зокрема, енергосервісні компанії», – зазначив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Зауважимо, що термомодернізація включатиме проведення централізованого моніторингу енерговитрат, комплексну модернізацію обладнання та освітлення, встановлення індивідуальних теплових пунктів, утеплення огороджувальних конструкцій, заміну вікон та реконструкцію теплових мереж. Заходи з термомодернізації є частиною ініціативи «Ощадлива енергетика» Стратегії розвитку Києва до 2025 року.