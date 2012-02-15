У Будинку природи завтра відкриється виставка орхідей

Київ. 15 лютого. УНІАН. Київський міський Будинок природи запрошує киян та гостей столиці на виставку орхідей та інших екзотичних рослин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, серед експонатів виставки - рослини тропічних лісів та пустель, рослини-хижаки, які живляться дрібними комахами, а також квітучі фаленопсиси, каттлеї, цимбідіуми, міні-орхідеї тощо.

В експозиції представлені приватні колекції киян та рослини з Національного ботанічного саду ім. Гришка, зазначили в КМДА, додавши, що рослини можна буде не тільки побачити, а й придбати для вирощування у домашніх умовах.

Відкриється виставка в Будинку природи (вулиця Рогнідинська, 3) завтра, 16 лютого, об 11.00 і триватиме до 19 лютого.

16-18 лютого виставка працюватиме з 11.00 до 18.00, 19 лютого – з 11.00 до 17.00.

Вартість вхідного квитка – 10 грн., для школярів, студентів, пенсіонерів – 5 грн.