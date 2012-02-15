У Будинку природи завтра відкриється виставка орхідей
Та інших екзотичних рослин
Київ. 15 лютого. УНІАН. Київський міський Будинок природи запрошує киян та гостей столиці на виставку орхідей та інших екзотичних рослин.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, серед експонатів виставки - рослини тропічних лісів та пустель, рослини-хижаки, які живляться дрібними комахами, а також квітучі фаленопсиси, каттлеї, цимбідіуми, міні-орхідеї тощо.
В експозиції представлені приватні колекції киян та рослини з Національного ботанічного саду ім. Гришка, зазначили в КМДА, додавши, що рослини можна буде не тільки побачити, а й придбати для вирощування у домашніх умовах.
Відкриється виставка в Будинку природи (вулиця Рогнідинська, 3) завтра, 16 лютого, об 11.00 і триватиме до 19 лютого.
16-18 лютого виставка працюватиме з 11.00 до 18.00, 19 лютого – з 11.00 до 17.00.
Вартість вхідного квитка – 10 грн., для школярів, студентів, пенсіонерів – 5 грн.