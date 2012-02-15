Вчора в годину-пік автошляхи перетворилися на суцільний затор

Київ. 15 лютого. УНІАН. Вчора у вечірню годину-пік сервіс «Яндекс.Пробки» зафіксував в Києві 10-бальні пробки, при цьому за всю зиму сервіс не фіксував більше 8 балів, пише газета «Сегодня».

Стояв весь центр Києва, булв. Чоколівський, вул. Теліги, бул. Лесі Українки, Московський та міст Метро, ​​бульв. Шевченко і всі прилеглі до нього вулиці.

«Найдовша пробка традиційно утворилася від перетину вулиці Петра Кайсарова і Червонозоряного проспекту до Московського моста. Вона практично паралізувала рух через Севастопольську площу, Чоколівський бульвар, вулиці Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги та Московський проспект. Довжина пробки склала 15 км », - повідомлялося на « Яндекс. Пробки ».

Фахівці звинувачують в рекордних пробках снігопад, а також будівництва на дорогах. Більше 30-ти аварій було зафіксовано лише на правому березі. Основні причини зіткнень - недотримання дистанції і обмежена видимість на дорогах.

Як повідомили газеті в аналітичному центрі "Яндекс.Пробки", причиною такої складної ситуації на дорогах став сніг, який вже другий день йде у столиці.

"Сам по собі сніг значно ускладнює ситуацію на дорогах, крім того, в Києві сьогодні відбулася значна кількість ДТП. Зараз ми спостерігаємо 7-бальні пробки. Така ситуація буває вкрай рідко в місті. В цьому році таке було лише кілька разів", - пояснив ситуацію фахівець сервісу "Яндекс.Пробки" Дмитро МЕЛЬНИК ще до вчорашньої години пік.