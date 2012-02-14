На озеленення планують витратити від 15 до 20 млн. грн.

Київ. 14 лютого. УНІАН. Київ цього року планує витратити на озеленення вулиць міста квітами та кущами від 15 до 20 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ на прес-конференції, що відбулась після презентації КО “Київзеленбудом” програми квіткового оформлення і озеленення основних в’їздів до Києва та вулиць міста з врахуванням проведення в столиці фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Зазначалось, що в місті цього року тільки квітів висадять 15 млн. штук.

“Мати статус квітучого міста – це поновлення історичної справедливості щодо іміджу Києва. Київ таким був. Його зробили наші батьки таким, його знають в Європі таким і нам потрібно цей статус повернути”, - зазначив голова КМДА.

«Я думаю, що це буде коштувати приблизно 15-20 млн. грн. Це кошти, які ми отримуємо з різних джерел, у тому числі за рахунок внесків від малих архітектурних форм – ми визначили на Київраді, що 50% цих коштів відраховуватиметься саме для благоустрою... А це в цілому по року ми плануємо отримати приблизно 135 млн. грн. і частина цих коштів буде спрямована на озеленення”, - сказав голова КМДА.

Також для фінансування заходів з влаштування квітників будуть залучені кошти екологічного фонду міста.

“На жаль вони в нас не були в минулому році повністю використані і залишились. І такі надходження в нас зараз щомісяця є. В нас зараз на рахунках більше 20 млн.грн”, - додав О.ПОПОВ.