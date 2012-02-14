Водіїв просять не залишати автомобілі на узбіччі

19:21, 14 лютого 2012
Київ
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Зважаючи на погодні умови

Київ. 14 лютого. УНІАН. Столична Державтоінспекція звертається до киян і гостей міста зважати на складні погодні умови і не залишати автомобілі на узбіччі, адже машини, які залишені на вулицях, створюють перешкоди комунальним службам, котрі прибирають сніг.

Про це УНІАН повідомили в УДАІ м. Києва.

«Подекуди снігоприбиральна техніка не може проїхати між припаркованими транспортними засобами. Тільки за минулу добу особовим складом Державтоінспекції міста за порушення ПДР в частині зупинки і стоянки на водіїв складено 119 відповідних протоколів», - повідомили в УДАІ.

Державтоінспекція радить в умовах снігопаду рухатися з включеним ближнім світлом фар, а при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію. Крім того, наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ слід знижувати швидкість до мінімуму.

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